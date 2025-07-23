ЕС стремится укрепить свои позиции накануне критических переговоров по тарифам с США

ЕС стремится укрепить свои позиции накануне критических переговоров по тарифам с США

Европейский союз планирует объединить два ранее обсуждаемых пакета ответных мер на экспорт из США в единый на общую сумму в 93 млрд евро, которые предполагается ввести в случае провала переговоров со Штатами по тарифам.

Как сообщает европейское бюро Report, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил 30-процентными пошлинами на товары и услуги из ЕС с 1 августа, если до этого времени стороны не согласуют торговое соглашение.

"Хотя нашим приоритетом являются переговоры, мы параллельно продолжаем готовиться ко всем возможным сценариям, включая потенциальные дополнительные контрмеры", - говорится в заявлении официального представителя Еврокомиссии по торговле Олофа Гилла.

По его словам, на сегодня запанирована видеоконференция между главным переговорщиком ЕС Марошем Шевчовичем, комиссаром по международной торговле, с министром торговли США Говардом Лутником

"Чтобы сделать наши контрмеры более понятными, простыми и сильными, мы объединим два списка в единый", - заявил Гилл.

В настоящее время утвержденный странами ЕС в апреле пакет на сумму 21 млрд евро (в нем соевые бобы, джинсы, мотоциклы и пр.) находится в режиме ожидания до 7 августа.

Второй на сумму 72 млрд евро представлен на рассмотрение государств-членов ЕС и ждет утверждения. В нем самолеты, автомобили и электрооборудование.

В прошлом году ЕС имел профицит по товарам в размере 98 млрд евро и дефицит по услугам в размере 148 млрд евро с США, согласно статданным ЕС.

С приближением 1 августа в Брюсселе нарастает беспокойство из-за нерешенности вопроса о торговой сделке.