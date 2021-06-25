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ЕС, США и Канада готовы смягчить санкции против Венесуэлы

ЕС, США и Канада готовы смягчить санкции против Венесуэлы Европейский Союз, США и Канада выразили готовность пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы при условии значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах
Другие страны
25 июня 2021 г. 23:40
ЕС, США и Канада готовы смягчить санкции против Венесуэлы

Европейский Союз, США и Канада выразили готовность пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы при условии значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Мы приветствуем содержательный, убедительный прогресс по восстановлению ключевых демократических процессов и институтов в Венесуэле и готовы пересмотреть политику санкций на основании значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах", - говорится в сообщении.

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