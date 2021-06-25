ЕС, США и Канада готовы смягчить санкции против Венесуэлы

Европейский Союз, США и Канада выразили готовность пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы при условии значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах

Европейский Союз, США и Канада выразили готовность пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы при условии значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Мы приветствуем содержательный, убедительный прогресс по восстановлению ключевых демократических процессов и институтов в Венесуэле и готовы пересмотреть политику санкций на основании значительного прогресса на всеобъемлющих переговорах", - говорится в сообщении.