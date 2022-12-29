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ЕС, США и еще 11 стран призвали талибов отказаться от запрета на работу женщин в НПО

ЕС, США и еще 11 стран призвали талибов отказаться от запрета на работу женщин в НПО Руководители внешнеполитических ведомств 12 стран, в том числе США, а также глава внешнеполитической службы ЕС призвали временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан", отменить решение об отстранении женщин от работы в
Другие страны
29 декабря 2022 г. 07:58
ЕС, США и еще 11 стран призвали талибов отказаться от запрета на работу женщин в НПО

Руководители внешнеполитических ведомств 12 стран, в том числе США, а также глава внешнеполитической службы ЕС призвали временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан", отменить решение об отстранении женщин от работы в неправительственных организациях (НПО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении упомянутых стран и представителя ЕС, распространенном пресс-службой Госдепа.

"Министры иностранных дел Австралии, Великобритании Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Японии, а также глава внешнеполитической службы ЕС серьезно обеспокоены в связи с тем, что безрассудный и опасный приказ талибов о запрете на работу женщин в афганских и международных НПО ставит под угрозу миллионы афганцев, выживание которых зависит от гуманитарной помощи. Мы призываем талибов срочно отменить это решение", - говорится в совместном заявлении.

Как отмечают авторы заявления, женщины играют центральную роль в работе, связанной с оказанием гуманитарной помощи. "Без их участия в процессе доставки помощи в Афганистане НПО не смогут охватывать наиболее уязвимые слои населения для обеспечения их продуктами питания, лекарствами, предметами, необходимыми для подготовки к зиме, другими принадлежностями и услугами, которые нужны им для жизни", - подчеркнули авторы заявления.

"Талибан" продолжает демонстрировать свое неуважение к правам, свободам и благополучию афганского народа, особенно женщин и девочек, а также свою незаинтересованность в нормальных отношениях с международным сообществом", - подчеркивается в документе.

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