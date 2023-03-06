ЕС создаст фильтр для борьбы с контрабандой на молдавско-украинской границе

Специальная гражданская миссия Евросоюза будет направлена в Молдове для борьбы с контрабандой на границе Украины.

Специальная гражданская миссия Евросоюза будет направлена в Молдове для борьбы с контрабандой на границе Украины.

Как передает Report, об этом сообщил председатель парламента, а также правящей в Молдове Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью Radio Moldova.

"Нашу территорию пересекают тысячи беженцев, в этом потоке есть не только люди, которые ищут убежище, но и плохие люди, занимающиеся контрабандой. Задача этой миссии - остановить этот поток на границе и предупреждать нарушения", - объяснил Гросу. По его словам, сотрудничество в этой области позволит поднять уровень доверия к Молдове со стороны ЕС.

В феврале глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе изучают возможность направления в Молдову миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны. По его словам, она должна поддержать Молдову как кандидата в ЕС и повысить ее устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям.