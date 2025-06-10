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ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США

ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США ЕС создал "европейскую базу данных уязвимостей" в сфере кибербезопасности на фоне уменьшения финансирования подобных проектов со стороны США.
Другие страны
10 июня 2025 г. 10:04
ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США

ЕС создал "европейскую базу данных уязвимостей" в сфере кибербезопасности на фоне уменьшения финансирования подобных проектов со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью изданию Financial Times заявил гендиректор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар.

"Мы, Европа, готовы принять участие в укреплении глобальной системы защиты от уязвимостей. <...> Возможно, в Соединенных Штатах произошли некоторые изменения, но пока система работает исправно. Однако, чтобы сделать ее более устойчивой, мы считаем, что должны сыграть свою роль", - сказал он.

По его мнению, сообщество должно "усилить свою игру" в этой сфере на фоне сокращения финансирования США международных проектов, в том числе и в сфере кибербезопасности. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) ожидает сокращения персонала, проект бюджета на 2026 год предусматривает увольнение более 1 тыс. сотрудников и урезание бюджета почти на $495 млн.

Глава ENISA добавил, что "речь идет о том, чтобы больше заботиться о нашем внутреннем дворе, но при этом также укреплять глобальную систему управления уязвимостями".

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