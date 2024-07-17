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ЕС согласовал продление на полгода санкций в отношении России

ЕС согласовал продление на полгода санкций в отношении России Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередное продление на полгода, до конца января 2025 года, экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году.
Другие страны
17 июля 2024 г. 13:50
ЕС согласовал продление на полгода санкций в отношении России

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередное продление на полгода, до конца января 2025 года, экономических санкций сообщества против России, введенных в 2014 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС.

"Послы ЕС согласовали новое продление экономических санкций ЕС против России на шесть месяцев", - сказал он. Это решение будет формально утверждено 22 июля на встрече глав МИД ЕС.

Всего ЕС ввел 685 санкций в отношении юридических лиц РФ. Под персональными санкциями находятся 1 558 физических лиц.

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