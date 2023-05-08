ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми

ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми после 5 июня

ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми после 5 июня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в понедельник в эфире Radio Zet.

По его словам, все указывает на то, что ЕС согласится на продление действия регламента, запрещающего свободную торговлю пшеницей, кукурузой, рапсом и подсолнечником из Украины в пяти восточно-европейских странах,

Он напомнил, что со 2 мая по 5 июня действует постановление ЕС, запрещающее свободный ввоз украинских зерновых и масличных в Польшу, Словакию, Болгарию, Венгрию и Румынию, однако разрешен их транзит по территории этих стран.

В то же время запрет распространяется только на "самые чувствительные продукты", которые импортировались в избытке. В списке продуктов, которые предлагались пятью странами к запрету, есть еще несколько позиций, которые импортировались в избытке, но в данный момент на рынке, в частности Польши, каких-либо сбоев из-за них не наблюдается, отметил еврокомиссар.