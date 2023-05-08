О нас

ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми

ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми после 5 июня
Другие страны
8 мая 2023 г. 21:00
ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми

ЕС согласится на продление запрета свободной торговли украинскими зерновыми после 5 июня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в понедельник в эфире Radio Zet.

По его словам, все указывает на то, что ЕС согласится на продление действия регламента, запрещающего свободную торговлю пшеницей, кукурузой, рапсом и подсолнечником из Украины в пяти восточно-европейских странах,

Он напомнил, что со 2 мая по 5 июня действует постановление ЕС, запрещающее свободный ввоз украинских зерновых и масличных в Польшу, Словакию, Болгарию, Венгрию и Румынию, однако разрешен их транзит по территории этих стран.

В то же время запрет распространяется только на "самые чувствительные продукты", которые импортировались в избытке. В списке продуктов, которые предлагались пятью странами к запрету, есть еще несколько позиций, которые импортировались в избытке, но в данный момент на рынке, в частности Польши, каких-либо сбоев из-за них не наблюдается, отметил еврокомиссар.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Берлинский суд запретил российские флаги на 9 мая
Берлинский суд запретил российские флаги на 9 мая
8 мая 2023 г. 21:28
НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря
НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря
8 мая 2023 г. 21:14
Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29
Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29
8 мая 2023 г. 19:56
Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения
Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения
8 мая 2023 г. 19:23
Из-за наводнений в Китае в зоне бедствия оказались примерно 536 тыс. человек
Из-за наводнений в Китае в зоне бедствия оказались примерно 536 тыс. человек
8 мая 2023 г. 18:30
Верховный представитель ЕС осудил казнь гражданина Швеции в Иране
Верховный представитель ЕС осудил казнь гражданина Швеции в Иране
8 мая 2023 г. 17:35
Глава Минобороны Швеции: Рассчитываем стать членом НАТО до июльского саммита
Глава Минобороны Швеции: Рассчитываем стать членом НАТО до июльского саммита
8 мая 2023 г. 17:12
Власти Швейцарии возбудили около 30 дел из-за попыток обойти санкции против РФ
Власти Швейцарии возбудили около 30 дел из-за попыток обойти санкции против РФ
8 мая 2023 г. 16:29
Президент Франции посетит Германию с госвизитом впервые за 23 года
Президент Франции посетит Германию с госвизитом впервые за 23 года
8 мая 2023 г. 15:37
ЕК завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против РФ
ЕК завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против РФ
8 мая 2023 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi