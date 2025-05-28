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ЕС снял все экономические санкции с Сирии

ЕС снял все экономические санкции с Сирии Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.
Другие страны
28 мая 2025 г. 15:06
ЕС снял все экономические санкции с Сирии

Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Совета ЕС

"Совет ЕС принял юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности [имеются в виду антитеррористические меры]. Tакже из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка", - говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала правильным данное решение.

"Это решение было правильным, в такое историческое время, для ЕС. Оно направленно на то, чтобы искренне поддержать восстановление Сирии и политический переход, который отвечает чаяниям всех сирийцев. ЕС поддерживал сирийский народ на протяжении последних 14 лет, и он продолжит это делать. Сегодня ЕС подтверждает свою приверженность как партнера в переходе, который помогает сирийскому народу воссоединиться и восстановить новую, инклюзивную, мирную Сирию". 

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Версия на английском языке EU lifts all economic sanctions on Syria
Версия на азербайджанском языке Aİ Suriyaya qarşı bütün iqtisadi sanksiyaları ləğv edib

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