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ЕС снова предупредил Иран о санкциях в случае поставки дронов для РФ

ЕС снова предупредил Иран о санкциях в случае поставки дронов для РФ Евросоюз (ЕС) предупредил правительство Ирана о недопустимости поставок России оружия, в частности дронов, для ведения войны против Украины. Об этом министру иностранных дел Ирана было заявлено ходе двух телефонных разговоров. Как передает Report, об э
Другие страны
24 октября 2022 г. 19:13
ЕС снова предупредил Иран о санкциях в случае поставки дронов для РФ

Евросоюз (ЕС) предупредил правительство Ирана о недопустимости поставок России оружия, в частности дронов, для ведения войны против Украины. Об этом министру иностранных дел Ирана было заявлено ходе двух телефонных разговоров.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь спикера ЕС Питера Стано на брифинге ЕС в Брюсселе 24 октября.

По его словам, ЕС подтвердил свою четкую позицию по поводу фактов поставки РФ любого оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов: "Сам факт снабжения России любой третьей страной оружия, будь то дроны или ракеты, неприемлем и противоречит международному гуманитарному праву. Россия использует это оружие против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, которое, по нормам международного права, является военным преступлением", - отметил Стано.

Напомним, 20 октября страны ЕС приняли новые санкции против Ирана из-за поставок для РФ дронов-камикадзе, применяемых российской армией в войне против Украины.

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