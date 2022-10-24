ЕС снова предупредил Иран о санкциях в случае поставки дронов для РФ

Евросоюз (ЕС) предупредил правительство Ирана о недопустимости поставок России оружия, в частности дронов, для ведения войны против Украины. Об этом министру иностранных дел Ирана было заявлено ходе двух телефонных разговоров. Как передает Report, об э

Евросоюз (ЕС) предупредил правительство Ирана о недопустимости поставок России оружия, в частности дронов, для ведения войны против Украины. Об этом министру иностранных дел Ирана было заявлено ходе двух телефонных разговоров.



Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь спикера ЕС Питера Стано на брифинге ЕС в Брюсселе 24 октября.



По его словам, ЕС подтвердил свою четкую позицию по поводу фактов поставки РФ любого оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов: "Сам факт снабжения России любой третьей страной оружия, будь то дроны или ракеты, неприемлем и противоречит международному гуманитарному праву. Россия использует это оружие против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, которое, по нормам международного права, является военным преступлением", - отметил Стано.

Напомним, 20 октября страны ЕС приняли новые санкции против Ирана из-за поставок для РФ дронов-камикадзе, применяемых российской армией в войне против Украины.