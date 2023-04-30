ЕС смягчит бюджетные нормы для своих стран за военные инвестиции

Евросоюз хочет давать своим странам отсрочки до семи лет по снижению бюджетного дефицита до 3% ВВП, если они будут делать крупные инвестиции в производство вооружений и боеприпасов.

Евросоюз хочет давать своим странам отсрочки до семи лет по снижению бюджетного дефицита до 3% ВВП, если они будут делать крупные инвестиции в производство вооружений и боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в сообществе.

По информации агентства, эти льготы станут частью пакета предложений Еврокомиссии (ЕК) по реформированию базового экономического документа ЕС - Пакта стабильности и роста, который предполагает, что бюджетный дефицит стран сообщества не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП. В период пандемии ЕК официально приостановила требования выполнения этих норм. Их сейчас нарушает большинство стран ЕС, что наряду с введением беспрецедентных санкций против России стало причиной абсолютного рекорда инфляции в ЕС в 2022 году в 9,2%, тогда как в 2021 году инфляция в сообществе составляла 2,9%.

Военные расходы, в том числе на патроны и снаряды, будут расцениваться как поддержка одного из приоритетных направлений развития Евросоюза наряду с развитием зеленой энергетики. Инвестиции в эти сферы позволят странам получить отсрочку до семи лет, чтобы привести свои макроэкономические показатели в соответствие с Пактом стабильности роста. Источник агентства в ЕК в свою очередь отметил, что для получения отсрочки реформы и инвестиционные предложения стран блока "должны быть достаточно подробными, перспективными, ограниченными по времени и поддающимися проверке".