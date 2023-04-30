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ЕС смягчит бюджетные нормы для своих стран за военные инвестиции

ЕС смягчит бюджетные нормы для своих стран за военные инвестиции Евросоюз хочет давать своим странам отсрочки до семи лет по снижению бюджетного дефицита до 3% ВВП, если они будут делать крупные инвестиции в производство вооружений и боеприпасов.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 05:18
ЕС смягчит бюджетные нормы для своих стран за военные инвестиции

Евросоюз хочет давать своим странам отсрочки до семи лет по снижению бюджетного дефицита до 3% ВВП, если они будут делать крупные инвестиции в производство вооружений и боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в сообществе.

По информации агентства, эти льготы станут частью пакета предложений Еврокомиссии (ЕК) по реформированию базового экономического документа ЕС - Пакта стабильности и роста, который предполагает, что бюджетный дефицит стран сообщества не должен превышать 3% ВВП, а госдолг - 60% ВВП. В период пандемии ЕК официально приостановила требования выполнения этих норм. Их сейчас нарушает большинство стран ЕС, что наряду с введением беспрецедентных санкций против России стало причиной абсолютного рекорда инфляции в ЕС в 2022 году в 9,2%, тогда как в 2021 году инфляция в сообществе составляла 2,9%.

Военные расходы, в том числе на патроны и снаряды, будут расцениваться как поддержка одного из приоритетных направлений развития Евросоюза наряду с развитием зеленой энергетики. Инвестиции в эти сферы позволят странам получить отсрочку до семи лет, чтобы привести свои макроэкономические показатели в соответствие с Пактом стабильности роста. Источник агентства в ЕК в свою очередь отметил, что для получения отсрочки реформы и инвестиционные предложения стран блока "должны быть достаточно подробными, перспективными, ограниченными по времени и поддающимися проверке".

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