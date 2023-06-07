ЕС сможет вводить санкции против любых крупных бизнесменов РФ

Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против российского бизнеса, сделав таким критерием работу в доходных секторах российской экономики. Соответствующая поправка была внесена в регламент Совета (ЕС) 2023/1089 от 5 июня 2023 г. о внесении

Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против российского бизнеса, сделав таким критерием работу в доходных секторах российской экономики. Соответствующая поправка была внесена в регламент Совета (ЕС) 2023/1089 от 5 июня 2023 г. о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 269/2014 "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Об этом сообщает Report со ссылкой Газета.ру.

Также поправка позволит ЕС вводить санкции против родственников крупных российских бизнесменов. До поправки, с февраля 2022 года ЕС мог вносить организации и физических лиц в санкционные списки, если они относились к "ведущим предпринимателям, юридическим лицам, структурам или организациям, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации".