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ЕС сможет вводить санкции против любых крупных бизнесменов РФ

ЕС сможет вводить санкции против любых крупных бизнесменов РФ Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против российского бизнеса, сделав таким критерием работу в доходных секторах российской экономики. Соответствующая поправка была внесена в регламент Совета (ЕС) 2023/1089 от 5 июня 2023 г. о внесении
Другие страны
7 июня 2023 г. 19:49
ЕС сможет вводить санкции против любых крупных бизнесменов РФ

Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против российского бизнеса, сделав таким критерием работу в доходных секторах российской экономики. Соответствующая поправка была внесена в регламент Совета (ЕС) 2023/1089 от 5 июня 2023 г. о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 269/2014 "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Об этом сообщает Report со ссылкой Газета.ру.

Также поправка позволит ЕС вводить санкции против родственников крупных российских бизнесменов. До поправки, с февраля 2022 года ЕС мог вносить организации и физических лиц в санкционные списки, если они относились к "ведущим предпринимателям, юридическим лицам, структурам или организациям, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации".

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