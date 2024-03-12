СМИ: ЕС скоро согласует выделение €5 млрд военной помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) скоро согласуют увеличение объема Европейского фонда мира, через который осуществляется поставка оружия Украине, на €5 млрд.

Страны Европейского союза (ЕС) скоро согласуют увеличение объема Европейского фонда мира, через который осуществляется поставка оружия Украине, на €5 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как передает издание, соответствующее соглашение должно получить официальное одобрение на встрече представителей стран - членов сообщества 13 марта. Согласно сведениям собеседников газеты, в рамках фонда приоритет будет отдаваться поставкам вооружений, произведенных в ЕС. Однако не исключается возможность передачи оружия, произведенного в третьих странах, если его можно закупить только в этих государствах.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд для финансирования военных поставок Украине, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Дискуссия об увеличении этого фонда была отложена до марта.