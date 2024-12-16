ЕС с января будет предоставлять Украине €1,5 млрд в месяц

Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине 1,5 евро млрд помощи в месяц.

Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине 1,5 евро млрд помощи в месяц.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"С января мы будем предоставлять 1,5 млрд евро в месяц", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС намерен до конца зимы подготовить 75 тыс. украинских солдат в целом.

Каллас в очередной раз отметила, что помощь Украине остается приоритетом ЕС и Брюссель должен сделать все возможное, чтобы позиция Киева была сильной на будущих переговорах с Россией.

Она также рассказала, что глава МИД Украины принял дистанционно участие в заседании министров, проинформировал о "сложной ситуации" на фронте и потребностях Киева.