О нас

ЕС с января будет предоставлять Украине €1,5 млрд в месяц

ЕС с января будет предоставлять Украине €1,5 млрд в месяц Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине 1,5 евро млрд помощи в месяц.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 20:40
ЕС с января будет предоставлять Украине €1,5 млрд в месяц

Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине 1,5 евро млрд помощи в месяц.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"С января мы будем предоставлять 1,5 млрд евро в месяц", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС намерен до конца зимы подготовить 75 тыс. украинских солдат в целом.

Каллас в очередной раз отметила, что помощь Украине остается приоритетом ЕС и Брюссель должен сделать все возможное, чтобы позиция Киева была сильной на будущих переговорах с Россией.

Она также рассказала, что глава МИД Украины принял дистанционно участие в заседании министров, проинформировал о "сложной ситуации" на фронте и потребностях Киева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ yanvardan Ukraynaya ayda 1,5 milyard avro verəcək

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi