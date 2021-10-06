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ЕС с начала пандемии экспортировал 800 млн доз вакцины в 130 стран

ЕС с начала пандемии экспортировал 800 млн доз вакцины в 130 стран Евросоюз с начала пандемии коронавируса экспортировал 800 млн доз вакцин от COVID-19 в 130 стран и еще 500 млн доз предоставил безвозмездно.
Другие страны
6 октября 2021 г. 18:24
ЕС с начала пандемии экспортировал 800 млн доз вакцины в 130 стран

Евросоюз с начала пандемии коронавируса экспортировал 800 млн доз вакцин от COVID-19 в 130 стран и еще 500 млн доз предоставил безвозмездно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС и Западных Балкан, завершившегося в Словении.

"Мы поставили 800 млн доз в 130 стран мира, еще 500 млн были предоставлены безвозмездно", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС последовательно придерживается принципа, что борьба с пандемией должна быть глобальным усилием, и сообщила, что Евросоюз по теме поставок вакцин остается в тесном контакте со всеми ключевыми партнерами, в частности с США.

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