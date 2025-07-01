ЕС с начала года передал Киеву €1,9 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз за первые шесть месяцев 2025 года передал Украине на производство оружия €1,9 млрд из доходов от замороженных активов РФ.

Евросоюз за первые шесть месяцев 2025 года передал Украине на производство оружия €1,9 млрд из доходов от замороженных активов РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на пресс-конференции, посвященной итогам председательства Варшавы в Совете ЕС.

"В ходе нашего председательства удалось передать Украине второй транш помощи в размере €1,9 млрд с процентов от замороженных российских активов", - сказал он.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ЕС официально объявил о намерении выделить почти €1,9 млрд на военную поддержку Украины, из которых €1 млрд направит на закупку оружия по так называемой датской модели - непосредственно у украинских производителей. Еще более €600 млн направит на закупку артиллерии и боеприпасов и более €200 млн - на усиление украинской ПВО.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.