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ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и привитым

ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и привитым Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам Евросоюза разрешить с 1 марта 2022 года въезд гражданам не входящих в ЕС государств, которые переболели коронавирусом или вакцинированы вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 18:11
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и привитым

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам Евросоюза разрешить с 1 марта 2022 года въезд гражданам не входящих в ЕС государств, которые переболели коронавирусом или вакцинированы вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки", - отмечается в нем.

ЕК подчеркивает, что вакцины должны быть одобрены ЕМА или ВОЗ, а выздоровевшие граждане должны иметь при себе "европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным".

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