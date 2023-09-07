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ЕС: Россия продолжает неоимпериалистические попытки контролировать своих соседей

ЕС: Россия продолжает неоимпериалистические попытки контролировать своих соседей Россия прибегает к шантажу и агрессии в своих неоимпериалистических попытках снова доминировать над соседними странами
Другие страны
7 сентября 2023 г. 12:45
ЕС: Россия продолжает неоимпериалистические попытки контролировать своих соседей

Россия прибегает к шантажу и агрессии в своих неоимпериалистических попытках снова доминировать над соседними странами.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал в интервью Civil.ge.

"Мы не можем мириться с таким поведением и незаконными действиями России. На карту поставлено уважение к Уставу ООН и всему международному порядку, который должен быть не властью сильных, а верховенством права. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Боррель отметил, что ЕС прилагает все усилия, чтобы уменьшить способность Кремля финансировать эту войну. Именно поэтому ЕС принял 11 пакетов санкций в отношении России, продемонстрировав единство ЕС по этому важному вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Aİ: “Rusiya qonşularına nəzarət üçün neoimperialist cəhdlərini və şantaj siyasətini davam etdirir”

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