ЕС: Россия продолжает неоимпериалистические попытки контролировать своих соседей

Россия прибегает к шантажу и агрессии в своих неоимпериалистических попытках снова доминировать над соседними странами

Россия прибегает к шантажу и агрессии в своих неоимпериалистических попытках снова доминировать над соседними странами.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал в интервью Civil.ge.

"Мы не можем мириться с таким поведением и незаконными действиями России. На карту поставлено уважение к Уставу ООН и всему международному порядку, который должен быть не властью сильных, а верховенством права. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Боррель отметил, что ЕС прилагает все усилия, чтобы уменьшить способность Кремля финансировать эту войну. Именно поэтому ЕС принял 11 пакетов санкций в отношении России, продемонстрировав единство ЕС по этому важному вопросу.