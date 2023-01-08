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ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране

ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране Европейский Союз выразил возмущение казнью в Иране протестующих Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хосейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с антиправительственными демонстрациями.
Другие страны
8 января 2023 г. 04:16
ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране

Европейский Союз выразил возмущение казнью в Иране протестующих Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хосейни, арестованных и приговоренных к смертной казни в связи с антиправительственными демонстрациями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить практику вынесения и исполнения смертных приговоров против протестующих, которая решительно осуждается", - подчеркнул Боррель, назвав казни "еще одним признаком жестокого подавления иранскими властями демонстраций граждан".

ЕС также призвал Иран отменить уже вынесенные смертные приговоры и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

"Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как фактор сдерживания преступности и является неприемлемым отрицанием человеческого достоинства и неприкосновенности. Кроме того, это окончательное наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми", - добавил Боррель.

Ранее в субботу стало известно, что в Иране были повешены двое мужчин - Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни - за якобы убийство сотрудника иранских сил безопасности "Басидж" во время антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране с сентября.

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