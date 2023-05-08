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ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России

ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России Евросоюз запретит доступ в свои порты судам, которые пытались обойти нефтяные санкции против России.
Другие страны
8 мая 2023 г. 23:54
ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России

Евросоюз запретит доступ в свои порты судам, которые пытались обойти нефтяные санкции против России.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, согласно документам ЕС эта мера станет частью 11 пакета антироссийских санкций. Больше внимания уделяется более эффективному соблюдению ограничений предельных цен на российские нефтепродукты.

Еврокомиссия ссылается на резкое увеличение практики обхода санкций и связанных с этим экологических рисков.

"Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы", — говорится в документе.

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