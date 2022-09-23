ЕС решил ускорить введение ограничения цены на нефть после угроз Путина

Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение о введении предела цен на российскую нефть в связи с последними заявлениями президента России Владимира Путина.

Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение о введении предела цен на российскую нефть в связи с последними заявлениями президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждения активизировались после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, что приведет к эскалации войны в Украине. Решение, вероятно, станет частью нового пакета санкций, который будет предложен Еврокомиссией.

По словам источников, ограничение цен приведет к объединению усилий ЕС и США, направленными на то, чтобы не допустить резкого роста стоимости нефти. Кроме того, это ударит по доходам Москвы.

Представители государств-членов встретятся с Еврокомиссией на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, помимо ограничений на нефть, могут включать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

Многие детали еще предстоит проработать, в том числе установить предельную цену. Также остается неясным, как такое ограничение будет реализовано наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованным ранее в этом году. В любом случае, существует определенная срочность, поскольку необходимо будет принять ценовой потолок до того, как меры ЕС вступят в силу 5 декабря.

Источники отметили, что в Брюсселе пройдут обсуждения с целью достичь предварительной договоренности о ценовом пределе перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.