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ЕС решил ускорить работу по возвращению нелегальных мигрантов

ЕС решил ускорить работу по возвращению нелегальных мигрантов Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение активизировать работу по возвращению нелегальных мигрантов в страны их происхождения.
Другие страны
18 октября 2024 г. 02:47
ЕС решил ускорить работу по возвращению нелегальных мигрантов

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение активизировать работу по возвращению нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

"Европейский совет призывает к решительным действиям на всех уровнях для облегчения, увеличения и ускорения возвращения нелегальных мигрантов из Евросоюза, используя все соответствующие инструменты и средства ЕС, включая дипломатию, развитие, торговлю и визы. Он предлагает Еврокомиссии в срочном порядке представить новое законодательное предложение", - отмечается в нем.

Кроме того, Евросовет "призывает к расширению сотрудничества со странами происхождения и транзита (мигрантов - ред.) посредством всеобъемлющего взаимовыгодного партнерства для устранения коренных причин и борьбы с торговлей людьми и контрабандой с целью предотвращения гибели людей и нелегальных выездов".

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