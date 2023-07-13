ЕС решил снять введенные после аварии на "Фукусиме" ограничения на импорт продуктов

Евросоюз принял решение снять ограничения на импорт продуктов из Японии, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Евросоюз принял решение снять ограничения на импорт продуктов из Японии, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Япония в Брюсселе.

"Еврокомиссия снимает ограничения на импорт продуктов питания после ядерной аварии на "Фукусиме", - сказала она. Как говорится в заявлении ЕК, "отмена мер связана с положительными результатами контроля продукции японскими властями и государствами-членами" ЕС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь приветствовал соответствующее решение европейской стороны, подчеркнув, что снятие запрета на поставки продукции "положительно скажется на процессе восстановления" японских регионов, пострадавших от землетрясения 2011 года.

4 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из России, Китая, США, Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.