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ЕС решил снять введенные после аварии на "Фукусиме" ограничения на импорт продуктов

ЕС решил снять введенные после аварии на "Фукусиме" ограничения на импорт продуктов Евросоюз принял решение снять ограничения на импорт продуктов из Японии, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Другие страны
13 июля 2023 г. 16:54
ЕС решил снять введенные после аварии на Фукусиме ограничения на импорт продуктов

Евросоюз принял решение снять ограничения на импорт продуктов из Японии, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Япония в Брюсселе.

"Еврокомиссия снимает ограничения на импорт продуктов питания после ядерной аварии на "Фукусиме", - сказала она. Как говорится в заявлении ЕК, "отмена мер связана с положительными результатами контроля продукции японскими властями и государствами-членами" ЕС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь приветствовал соответствующее решение европейской стороны, подчеркнув, что снятие запрета на поставки продукции "положительно скажется на процессе восстановления" японских регионов, пострадавших от землетрясения 2011 года.

4 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из России, Китая, США, Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

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