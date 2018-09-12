ЕС решил наказать Венгрию

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Европарламент проголосовал за применение "карательных мер" в отношении Венгрии, передает Report со ссылкой на Reuters.

Венгрия обвиняется в "настойчивом пренебрежении к демократическим нормам". 448 депутатов Европейского парламента выступили за применение наказания, 197 высказались против и 48 воздержались.

Таким образом, Европарламент задействует положения Статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она позволяет приостанавливать действие некоторых прав страны – члена Евросоюза.

Отмечается, что Европарламент впервые применит эту статью за всю историю существования ЕС.