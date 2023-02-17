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ЕС рекомендует Украине готовить планы восстановления пострадавших территорий

ЕС рекомендует Украине готовить планы восстановления пострадавших территорий Брюссель рекомендует Киеву начать разработку планов восстановления пострадавших от военных действий территорий Украины.
Другие страны
17 февраля 2023 г. 15:09
ЕС рекомендует Украине готовить планы восстановления пострадавших территорий

Брюссель рекомендует Киеву начать разработку планов восстановления пострадавших от военных действий территорий Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся с визитом в Украине еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

"Пока война продолжается, трудно сказать, когда можно будет приступить к восстановительным работам, но с подготовкой к ним медлить нельзя. Еврокомиссия рекомендует уже сейчас приступить к планированию работ на пострадавших территориях".

По словам Синкявичюса, по подсчетам ЕС только ущерб природе составляет 42 млрд евро, а в разрушенных городах он намного больше и день ото дня растет.

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Версия на английском языке EU recommends to prepare plans to restore war-torn territories of Ukraine

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