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ЕС рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран

ЕС рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран Евросоюз рекомендовал гражданам своих стран-членов воздержаться от поездок в Иран.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 21:29
ЕС рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран

Евросоюз рекомендовал гражданам своих стран-членов воздержаться от поездок в Иран.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"В связи с серьезным риском личной безопасности страны Евросоюза рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Иран", - отмечается в тексте. Евросоюз "полностью отвергает практику Ирана по необоснованным задержаниям граждан ЕС и лиц с двойным гражданством государств Евросоюза и Ирана", говорится в документе.

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