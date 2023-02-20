ЕС рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран

Евросоюз рекомендовал гражданам своих стран-членов воздержаться от поездок в Иран.

Евросоюз рекомендовал гражданам своих стран-членов воздержаться от поездок в Иран.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"В связи с серьезным риском личной безопасности страны Евросоюза рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Иран", - отмечается в тексте. Евросоюз "полностью отвергает практику Ирана по необоснованным задержаниям граждан ЕС и лиц с двойным гражданством государств Евросоюза и Ирана", говорится в документе.