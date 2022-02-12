ЕС разрешил части своих дипломатов покинуть Украину

Евросоюз (ЕС) разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства в Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну.
Как передает Report, об этом сообщила американская газета
"На данный момент второстепенный персонал получил возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что внешнеполитическая служба находится в тесном сотрудничестве со странами - членами Евросоюза.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во внутреннем письме к сотрудникам заявил, что призывает всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть страну как можно скорее, пишет Politico со ссылкой на источник.