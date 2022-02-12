ЕС разрешил части своих дипломатов покинуть Украину

Евросоюз (ЕС) разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства в Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну.

Евросоюз (ЕС) разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства в Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"На данный момент второстепенный персонал получил возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что внешнеполитическая служба находится в тесном сотрудничестве со странами - членами Евросоюза.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во внутреннем письме к сотрудникам заявил, что призывает всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть страну как можно скорее, пишет Politico со ссылкой на источник.