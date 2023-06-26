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ЕС разработает стратегию на случай политической нестабильности в РФ

ЕС разработает стратегию на случай политической нестабильности в РФ Евросоюз (ЕС) разработает стратегию на случай появления политической нестабильности в России, поскольку на данный момент такой стратегии нет.
Другие страны
26 июня 2023 г. 21:26
ЕС разработает стратегию на случай политической нестабильности в РФ

Евросоюз (ЕС) разработает стратегию на случай появления политической нестабильности в России, поскольку на данный момент такой стратегии нет.

Как передает Report, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло, - это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у Евросоюза стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем.

По его словам, ЕС начнет работать над этим, анализируя случившееся. "Мы будем работать, все будут анализировать всевозможные сценарии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiyada siyasi qeyri-sabitlik halı üçün strategiya hazırlayacaq

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