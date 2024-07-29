ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай прихода Трампа к власти

Евросоюз готовит новую стратегию в сфере торговли с Соединенными Штатами на случай прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа.

Евросоюз готовит новую стратегию в сфере торговли с Соединенными Штатами на случай прихода к власти экс-президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

По информации издания, эта стратегия будет двухступенчатой. ЕС намерен принять требования новой администрации, но готов ужесточить подход, если США продолжат повышать тарифы на различные товары. Европейские чиновники полагают, что такой подход станет лучшим ответом на планы Трампа ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из Евросоюза.

Как пишет газета, ЕС свяжется с командой Трампа сразу после президентских выборов в ноябре, если он одержит на них победу, чтобы обсудить, какие группы американских товаров Евросоюз мог бы закупать в большем объеме и таким образом сбалансировал торговое сальдо между ЕС и США. В том случае, если Трамп все же решится на повышение пошлин, Еврокомиссия (ЕК) предоставит США список товаров, пошлины на которые сообщество может в ответ поднять до 50% и более.

"Мы должны показать, что мы партнеры для США, а не проблема. Мы будем стремиться к договоренностям, но готовы защищаться, если это будет необходимо", - указал неназванный европейский чиновник в комментарии FT.

Издание напоминает, что во время первого срока Трампа на посту президента США с 2017 по 2021 год торговля между США и ЕС значительно ухудшилась. Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис выразил надежду, что подобная ситуация не повторится.

"Мы верим, что США и ЕС - стратегические союзники. Нам важно работать вместе в сфере торговли, особенно в текущем геополитическом контексте", - сказал он.