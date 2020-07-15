ЕС разрабатывает план на случай второй волны коронавируса

Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны COVID-19, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики

Европейский союз разрабатывает план на случай второй волны коронавируса, чтобы не допустить повторного карантина и остановки экономики, cообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"В случае если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, мы будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики", — заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

В Европе коронавирусом заразились 2,6 млн, выздоровели 1,5 млн, погибли почти 200 тыс. человек.