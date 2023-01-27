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СМИ: ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси

СМИ: ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Беларуси.
Другие страны
27 января 2023 г. 02:53
СМИ: ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси

Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, новые санкции против Беларуси будут соответствовать введенным ранее рестрикциям против РФ. Таким образом, под запретом окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Помимо этого, предполагается, что санкции коснутся энергетического и авиационного секторов, угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши.

При этом законодательство ЕС позволит преследовать любого, кто будет помогать обойти санкции, введенные против белорусских физических и юридических лиц.

Как сообщает Bloomberg, исключения будут сделаны для лекарственных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Для утверждения предлагаемых мер потребуется поддержка всех стран - членов ЕС

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