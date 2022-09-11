ЕС рассматривает индивидуальные пути сокращения долга для стран-членов союза

Европейская комиссия представит во второй половине октября предлагаемые изменения в фискальных правилах Европейского союза, которые, вероятно, предложат странам индивидуальные пути сокращения долга.

Европейская комиссия представит во второй половине октября предлагаемые изменения в фискальных правилах Европейского союза, которые, вероятно, предложат странам индивидуальные пути сокращения долга.

Как передает Report со ссылкой Reuters, об этом заявил вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.

На пресс-конференции после переговоров министров финансов стран ЕС в Праге Домбровскис отметил, что главной целью правил, разработанных для сохранения стоимости евро, будет обеспечение устойчивости государственного долга.

"Для этого потребуется фискальная корректировка, реформы, а также инвестиции. Все эти три элемента должны быть объединены, чтобы добиться реалистичного, постепенного и устойчивого снижения коэффициента государственного долга", - добавил он.

Согласно правилам ЕС, государственный долг должен составлять менее 60% от валового внутреннего продукта (ВВП), а дефицит государственного бюджета - менее 3% от ВВП.

Однако в результате пандемии долг многих стран превысил 100% ВВП: в Греции он составляет около 185%, а в Италии - около 150%. С другой стороны, долг Эстонии составляет всего 18,1%, Люксембурга - 24,4%, а Литвы - 44,3%.