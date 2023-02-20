ЕС расширит черный список в рамках 10-го пакета санкций в отношении России

Европейский союз намерен включить в черный список в рамках 10-го пакета санкций в отношении России уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкир

Европейский союз намерен включить в черный список в рамках 10-го пакета санкций в отношении России уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня брюссельский портал EUobserver.

Также Евросоюз включит в черный список 59 человек и 28 организаций, в том числе три российских банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк.