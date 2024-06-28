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ЕС расширил санкционный список в отношении России

ЕС расширил санкционный список в отношении России Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в список два физических лица и четыре организации.
Другие страны
28 июня 2024 г. 15:45
ЕС расширил санкционный список в отношении России

Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в список два физических лица и четыре организации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в постановлении объединения.

Сообщается, что крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и его гендиректор Михаил Концерев также включены в санкционный список. В ЕС утверждают, что "Трансконтейнер" мог перевозить технику и боеприпасы в интересах ВС РФ, тем самым способствуя дестабилизации ситуации в Украине.

В отношении ООО "Титул" и его главы Дмитрия Белоглазова введены санкции из-за того, что они способствовали обходу европейских санкций.

Кроме того, за обход санкций в список внесены еще две компании: АО "Илиадис" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".

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