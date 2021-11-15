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ЕС расширил санкции в отношении Сирии

ЕС расширил санкции в отношении Сирии Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии, добавив в него четырех недавно назначенных министров, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 17:40
ЕС расширил санкции в отношении Сирии

Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии, добавив в него четырех недавно назначенных министров, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, в список также включены 70 организаций.

Ранее санкции в отношении Сирии были введены в 2011 году. Они включают в себя запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии.

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