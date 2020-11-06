ЕС расширил санкции против Сирии

Евросоюз расширил санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список восемь министров страны.

Евросоюз расширил санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список восемь министров страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение добавить восемь членов сирийского режима в список лиц, подпадающих под ограничительные меры ЕС в отношении Сирии, в свете недавних министерских назначений", - отмечается в нем.

Таким образом, как подчеркивает Совет, в черный список по Сирии входят 288 человек и 70 организаций.