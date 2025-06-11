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ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США к 9 июля ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США до установленного президентом Дональдом Трампом крайнего срока - 9 июля.
Другие страны
11 июня 2025 г. 12:25
ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США к 9 июля

ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США до установленного президентом Дональдом Трампом крайнего срока - 9 июля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"ЕС считает наилучшим сценарием, при котором до 9 июля будет достигнуто соглашение по основным положениям сделки, что позволит уже потом продолжить переговоры для проработки деталей", - сообщил источник.

Вместе с тем, отмечается, что ЕС усиленно готовят возможные контрмеры в отношении США из-за опасений, что Вашингтон будет добиваться невыгодных Брюсселю условий соглашения.

В конце мая Трамп рекомендовал ввести с 1 июня пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50%. Однако позже американский лидер в телефонном разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по таможенным пошлинам.

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