ЕС работает над повышением готовности к возможным пандемиям

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что для повышения готовности Европы к вакцинации и оперативного реагирования во время пандемий в итальянской Сиене открыт Европейский вакцинный хаб (EVH).

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что для повышения готовности Европы к вакцинации и оперативного реагирования во время пандемий в итальянской Сиене открыт Европейский вакцинный хаб (EVH).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

"С запуском Европейского вакцинного хаба мы делаем значительный шаг вперед в обеспечении готовности Европы к быстрому и эффективному реагированию на будущие пандемии. (...) Европа инвестирует в устойчивое, стабильное будущее, в котором мы сможем быстро доставлять спасающие жизни вакцины тем, кто в них больше всего нуждается", - сказал он.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что эта инициатива ЕК предусматривает ключевые действия, которые, среди прочего, "ускорят разработку вакцины до менее чем четырех месяцев с момента определения генома патогена".

Хаб объединит финансируемые государствами-членами инвестиции в исследования и разработки вакцин на уровне ЕС. Новый научно-исследовательский центр будет представлять собой консорциум ведущих европейских организаций по разработке вакцин и национальных программ готовности к пандемиям".

Проект EVH финансируется Управлением по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения ЕК через программу EU4Health в размере до 102 млн евро.

В Брюсселе заявляют, что хаб, который организует совместные исследования по всей Европе, "произведет революцию в разработке вакцин благодаря своей гибкой, децентрализованной структуре".