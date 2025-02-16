ЕС работает над новым пакетом военной помощи Украине

Европейские чиновники работают над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине.
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По их сведениям, о новом пакете военной помощи Евросоюз может объявить после парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.
Напомним, что 17 февраля в Париже состоится экстренный саммит ЕС по Украине, в котором примут участие, в том числе генсек НАТО Марк Рютте, главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС заявили, что цель встречи - начать консультации между европейскими лидерами по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе.