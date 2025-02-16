ЕС работает над новым пакетом военной помощи Украине

Европейские чиновники работают над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине.

Европейские чиновники работают над согласованием нового крупного пакета военной помощи Украине.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, о новом пакете военной помощи Евросоюз может объявить после парламентских выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.

Напомним, что 17 февраля в Париже состоится экстренный саммит ЕС по Украине, в котором примут участие, в том числе генсек НАТО Марк Рютте, главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС заявили, что цель встречи - начать консультации между европейскими лидерами по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе.