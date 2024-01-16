ЕС проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами Евросоюза вооружения.

Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами Евросоюза вооружения.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источник в ЕС.

Аудит проводит Европейская служба внешних связей (EEAS), которая обнародует итоги проверки перед саммитом лидеров стран ЕС 1 февраля.

Решение начать проверку последовало после требования канцлера ФРГ Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза Киеву.

Он ранее заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь Украине, как это уже сделала Германия. Он напомнил, что в текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 млрд евро на военную поддержку Киева. При этом Шольц добавил, что запланированные большинством стран-членов ЕС объемы поставок оружия для Украины "слишком малы". Политик уточнил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, чтобы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.