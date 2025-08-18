ЕС проведет онлайн-саммит по итогам переговоров в США

Экстренный саммит ЕС в режиме видеоконференции пройдет 19 августа по итогам переговоров в США.

Экстренный саммит ЕС в режиме видеоконференции пройдет 19 августа по итогам переговоров в США.

Как передает Report, об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

"Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне", - написал Кошта, выразив надежду, что ЕС "вместе с США будет работать ради долгосрочного мира и гарантий безопасности Украины".

Отметим, что сегодня в Вашингтоне должна состояться встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.