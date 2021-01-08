ЕС проведет онлайн-саммит по борьбе с пандемией 21 января

На ней будут рассмотрены вопросы организации вакцинации и ситуации с закупками вакцин для Евросоюза

Главы государств и правительств ЕС проведут 21 января экстренный саммит в формате видеоконференции по борьбе с пандемией коронавируса нового типа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс.

"21 января в 18:00 председатель Евросовета Шарль Мишель проведет видеоконференцию с лидерами 27 стран - членов Евросоюза для координации вокруг COVID-19", - написал он.

5 января глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции анонсировал проведение экстренной видеоконференции лидеров ЕС в конце января и сообщил, что на ней будут рассмотрены вопросы организации вакцинации и ситуации с закупками вакцин для Евросоюза.

Вакцинация в разных странах Евросоюза стартовала в конце декабря - начале января.