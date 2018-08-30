ЕС проведет министерскую встречу по Сирии на полях ГА ООН

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Европейский Союз проведет министерскую встречу по Сирии на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу министров обороны евросообщества в Вене.

"Евросоюз организует встречу министров иностранных дел по Сирии в Нью-Йорке в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН", - заявила Ф.Могерини.