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    ЕС проведет министерскую встречу по Сирии на полях ГА ООН

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Европейский Союз проведет министерскую встречу по Сирии на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу министров обороны евросообщества в Вене.

    "Евросоюз организует встречу министров иностранных дел по Сирии в Нью-Йорке в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН", - заявила Ф.Могерини.

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