ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии

20 марта в Брюсселе состоится конференция доноров помощи Турции и Сирии

20 марта в Брюсселе состоится конференция доноров помощи Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"20 марта в Брюсселе Еврокомиссия и шведское председательство Совета ЕС проведут международную конференцию доноров помощи народам Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.

Сопредседателями конференции выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Мероприятие проводится в координации с властями Турции.