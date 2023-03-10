ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии

20 марта в Брюсселе состоится конференция доноров помощи Турции и Сирии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"20 марта в Брюсселе Еврокомиссия и шведское председательство Совета ЕС проведут международную конференцию доноров помощи народам Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.
Сопредседателями конференции выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Мероприятие проводится в координации с властями Турции.