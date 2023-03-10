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ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии

ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии 20 марта в Брюсселе состоится конференция доноров помощи Турции и Сирии
Другие страны
10 марта 2023 г. 14:59
ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии

20 марта в Брюсселе состоится конференция доноров помощи Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"20 марта в Брюсселе Еврокомиссия и шведское председательство Совета ЕС проведут международную конференцию доноров помощи народам Турции и Сирии, пострадавшим от разрушительного землетрясения", - говорится в сообщении.

Сопредседателями конференции выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Мероприятие проводится в координации с властями Турции.

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