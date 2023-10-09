ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.
Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.
Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в социальной сети "Х".
Место проведения заседания пока не разглашается.
"Завтра я созываю экстренное совещание министров иностранных дел ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле и в регионе", - говорится в публикации.
Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.