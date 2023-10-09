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ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле

ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.
Другие страны
9 октября 2023 г. 14:30
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле

Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в социальной сети "Х".

Место проведения заседания пока не разглашается.

"Завтра я созываю экстренное совещание министров иностранных дел ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле и в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке EU FMs to hold meeting to address situation in Israel 
Версия на азербайджанском языке İsraildəki vəziyyətlə bağlı sabah Avropa İttifaqı XİN başçılarının təcili iclası keçiriləcək

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