ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле

Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.

Экстренное заседание министров иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в социальной сети "Х".

Место проведения заседания пока не разглашается.

"Завтра я созываю экстренное совещание министров иностранных дел ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле и в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".