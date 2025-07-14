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ЕС проведет дополнительные проверки в сфере субсидий иностранным компаниям

ЕС проведет дополнительные проверки в сфере субсидий иностранным компаниям Евросоюз (ЕС) проведет дополнительные проверки в связи с расследованием незаконных субсидий иностранным компаниям, инвестирующим в предприятия сообщества.
Другие страны
14 июля 2025 г. 09:33
ЕС проведет дополнительные проверки в сфере субсидий иностранным компаниям

Евросоюз (ЕС) проведет дополнительные проверки в связи с расследованием незаконных субсидий иностранным компаниям, инвестирующим в предприятия сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом газете Financial Times (FT) заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера.

По ее словам, ЕС намерен проводить больше расследований в отношении таких иностранных компаний в рамках усилий по борьбе с тем, что, по мнению Брюсселя, является недобросовестной конкуренцией. Самое пристальное внимание будет обращено на секторы, в которых наблюдается растущий интерес к иностранным капиталовложениям, в чем заинтересованы и зарубежные компании. Среди них Рибера назвала "базовые отрасли промышленности и современные отрасли, химическую индустрию, фармацевтику, автомобилестроение и производство аккумуляторов".

Хотя регламент ЕС об иностранных субсидиях (FSR), вступивший в силу в 2023 году, не направлен конкретно против Китая, он "использовался для давления на многие китайские компании на фоне растущей обеспокоенности тем, что избыточное предложение со стороны крупнейшего мирового производителя ставит под угрозу европейскую промышленность", говорится в публикации.

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