​ЕС проведет 29-30 июня международную донорскую конференцию для Сирии

Евросоюз проведет четвертую международную донорскую конференцию для Сирии 29-30 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза в Загребе.

"Мы решили созвать международную конференцию для оказания помощи Сирии 29-30 июня в Брюсселе", - сказал он.

Он подчеркнул, что предстоящая встреча поможет соединить усилия международного сообщества для оказания помощи сирийскому населению.