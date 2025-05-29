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ЕС проконтролирует целевое использование €1,9 млрд, выделенных Молдове

ЕС проконтролирует целевое использование €1,9 млрд, выделенных Молдове Евросоюз будет внимательно следить за тем, как Молдова потратит €1,9 млрд помощи в рамках программы "План роста".
Другие страны
29 мая 2025 г. 12:42
ЕС проконтролирует целевое использование €1,9 млрд, выделенных Молдове

Евросоюз будет внимательно следить за тем, как Молдова потратит €1,9 млрд помощи в рамках программы "План роста".

Как передает Report, об этом в интервью национальному радио Moldova1 заявил глава миссии ЕС в стране Янис Мажейкс.

По словам Мажейкса, законодательство Молдовы уже предусматривает ответственность за нецелевое использование средств ЕС. ЕС также обязал республику публиковать имена получателей средств свыше €50 тыс. для обеспечения прозрачности и укрепить систему аудита.

Он отметил, что первое финансирование ожидается в июле 2025 года, а средства будут предоставляться дважды в год в зависимости от прогресса реформ.

Ранее в марте Европарламент одобрил "План роста" для Молдовы на €1,9 млрд, из которых 400 млн будут предоставлены в виде грантов, 1,5 млрд - льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах.

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