ЕС проконтролирует целевое использование €1,9 млрд, выделенных Молдове

Евросоюз будет внимательно следить за тем, как Молдова потратит €1,9 млрд помощи в рамках программы "План роста".

Евросоюз будет внимательно следить за тем, как Молдова потратит €1,9 млрд помощи в рамках программы "План роста".

Как передает Report, об этом в интервью национальному радио Moldova1 заявил глава миссии ЕС в стране Янис Мажейкс.

По словам Мажейкса, законодательство Молдовы уже предусматривает ответственность за нецелевое использование средств ЕС. ЕС также обязал республику публиковать имена получателей средств свыше €50 тыс. для обеспечения прозрачности и укрепить систему аудита.

Он отметил, что первое финансирование ожидается в июле 2025 года, а средства будут предоставляться дважды в год в зависимости от прогресса реформ.

Ранее в марте Европарламент одобрил "План роста" для Молдовы на €1,9 млрд, из которых 400 млн будут предоставлены в виде грантов, 1,5 млрд - льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах.