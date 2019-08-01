 Наверх

ЕС продолжит работать с главой МИД Ирана несмотря на черный список США

ЕС продолжит работать с главой МИД Ирана несмотря на черный список США
​Евросоюз продолжит работать и вести диалог с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, которого США внесли в свой черный список по Ирану
© Getty

Евросоюз продолжит работать и вести диалог с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, которого США внесли в свой черный список по Ирану.

Как передает Reprot со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Карлос Руис де Гордехуэла.

По его словам, Евросоюз сожалеет о решении властей США.

"Мы сожалеем об этом решении США. Мы будем продолжать работать с Зарифом, который является самым высокопоставленным иранским дипломатом, поскольку нам необходимо поддерживать дипломатические контакты с этой страной", - подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС.

Накануне в США объявили, что вводят санкции в отношении главы МИД Ирана, так как он "является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!