ЕС продолжит работать с главой МИД Ирана несмотря на черный список США

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Евросоюз продолжит работать и вести диалог с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, которого США внесли в свой черный список по Ирану.

Как передает Reprot со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Карлос Руис де Гордехуэла.

По его словам, Евросоюз сожалеет о решении властей США.

"Мы сожалеем об этом решении США. Мы будем продолжать работать с Зарифом, который является самым высокопоставленным иранским дипломатом, поскольку нам необходимо поддерживать дипломатические контакты с этой страной", - подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС.

Накануне в США объявили, что вводят санкции в отношении главы МИД Ирана, так как он "является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей".