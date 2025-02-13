ЕС продолжит применять санкции против РФ

ЕС будет придерживаться своего курса на полный отказ от ископаемых энергоносителей из РФ и продолжит применять санкции против России, в том числе в области энергетики,

ЕС будет придерживаться своего курса на полный отказ от ископаемых энергоносителей из РФ и продолжит применять санкции против России, в том числе в области энергетики,

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге.

"У нас действуют санкции против России в области энергетики (...). И они являются частью нашего курса по постепенному избавлению от зависимости от российского ископаемого топлива, о чем говорится в целях REPowerEU (плана по энергетической независимости ЕС), предусматривающих поэтапный полный отказ от этих энергоносителей", - сказала она.

Пинью добавила, что сейчас ЕС обсуждает 16-ый пакет санкций, который также затронет энергетику и который "будет способствовать постепенному отказу от нашего импорта ископаемого топлива из России".