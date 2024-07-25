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ЕС: Продолжаем придерживаться подходов, заложенных в СВПД по иранской программе

ЕС: Продолжаем придерживаться подходов, заложенных в СВПД по иранской программе ЕС продолжает придерживаться подходов, заложенных в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Другие страны
25 июля 2024 г. 17:47
ЕС: Продолжаем придерживаться подходов, заложенных в СВПД по иранской программе

ЕС продолжает придерживаться подходов, заложенных в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила в четверг Набила Массрали, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Наша политика относительно этого соглашения не менялась. Мы продолжаем прилагать все необходимые усилия. Наша позиция по Ирану остается прежней", - сказала она.

Массрали заявила, что соблюдение этой сделки является лучшим способом обеспечить защиту от ядерной угрозы и соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.

По ее словам, ЕС всегда считал важным поддержание отношений с Тегераном.

"Вот почему мы продолжаем вести переговоры с Ираном по всем темам. И что касается ситуации относительно ядерной тематики, именно поэтому мы прилагаем все возможные усилия, чтобы Иран не был в состоянии создавать ядерное оружие", - продолжила представитель Борреля.

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